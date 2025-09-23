Il Gen. Tomassini lascia l’incarico di Comandante provinciale della Guardia di Finanza

Al suo posto, proveniente dall’Accademia di Bergamo, il Col. Stefano Pietrosanto

Il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, ha oggi ricevuto il Gen. Carlo Tomassini, che, dopo 2 anni di permanenza a Perugia, lascia l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, per assumere analogo incarico ad Ancona.

Al suo posto il Col Stefano Pietrosanto, proveniente dall’Accademia di Bergamo, il quale, nell’occasione, ha accompagnato il Gen. Tomassini.

Il Prefetto Zito, dopo aver dato il benvenuto al Col Pietrosanto, ha rivolto un sentito ringraziamento al Gen. Carlo Tomassini per l’instancabile e proficua attività svolta in questa Provincia al servizio della comunità.

“Il Gen. Tomassini – ha detto – costituisce un fulgido esempio di servitore dello Stato che, con encomiabile senso del dovere e spirito di abnegazione, si è costantemente speso a presidio della legalità, costituendo un saldo punto di riferimento nell’azione sinergica delle Istituzioni e delle Forze di Polizia, finalizzata all’innalzamento dei livelli di sicurezza, anche percepita”.

Perugia, 23 settembre 2025