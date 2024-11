Il Consorzio tutela vini Torgiano celebra il Sangiovese e il vino sostenibile

L’appuntamento riservato agli operatori Horeca si terrà il 19 novembre

Il Consorzio tutela vini Torgiano, in esclusiva per gli operatori del settore Horeca, torna in campo per l’evento speciale che celebra la qualità, la tradizione e la sostenibilità dei vini di Torgiano. L’iniziativa, che si terrà il 19 novembre a Villa Spinola, sede della Fondazione d’Arte Guglielmo Giordano, offrirà una giornata di masterclass dedicate alla scoperta dei grandi vini della denominazione Torgiano, prima DOCG dell’Umbria e simbolo di eccellenza nel panorama enologico italiano. Espressione di un territorio a grande vocazione vinicola, che comprende tutta la zona del comune di Torgiano, rappresenta un’ottima e storica area di produzione, piuttosto limitata nella sua estensione, che occupa le colline che circondano il piccolo borgo che si eleva alla confluenza del fiume Chiascio con il Tevere, a sud-est di Perugia.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’iniziativa Umbria Wine Academy promossa da Umbria Top nell’ambito del progetto CSR 2024/2025, che punta a formare, informare e sensibilizzare soggetti chiave che possano essere ambasciatori del vino umbro nei loro settori. In particolare, il rapporto con l’Horeca è cruciale per creare un ponte di contatto e promozione dei vini umbri di qualità verso i consumatori.

Le masterclass in programma. La serie di degustazioni guidate prenderà il via alle 11 con una masterclass sul Torgiano Rosso Riserva Opera Unica, espressione di un Sangiovese dal valore straordinario. Nel pomeriggio, alle 15, verrà trattato il tema del vino biologico, fiore all’occhiello di un territorio che ha fatto della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente il suo punto di forza. L’ultima masterclass, prevista per le 17, sarà un viaggio tra varietà autoctone e internazionali con il titolo “Dal Grechetto allo Chardonnay, dal Sangiovese al Nebbiolo”, mettendo in luce la biodiversità di un territorio in cui la tradizione enologica si rinnova continuamente.

Tra bio, biodinamico e sostenibile. In un settore che oggi più che mai guarda con attenzione alla sostenibilità, Torgiano si distingue appunto per le sue radici: prima Docg dell’Umbria ed una delle prime d’Italia, rappresenta una terra dove si è scritta la storia della moderna enologia italiana in cui il Grande Sangiovese si esprime con supremo valore, che ancora oggi vanta un primato: unica denominazione in Italia in cui tutti i produttori sono iscritti al Consorzio e tutti seguono un percorso di produzione tra bio, biodinamico e sostenibile. Sangiovese, biologico, sostenibilità e territorio sono i grandi temi del momento e la piccola denominazione li esprime al massimo. Una realtà che promuove un modello virtuoso e innovativo apripista per l’enologia umbra e nazionale. L’ingresso è gratuito e riservato esclusivamente agli operatori Horeca. Un’occasione speciale per il mondo legato ai consumi e alla somministrazione di cibi e bevande per conoscere e approfondire il patrimonio vitivinicolo di Torgiano, un’eccellenza che unisce storia, innovazione e qualità.