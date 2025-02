Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha ricevuto questo pomeriggio il console della Tunisia Marwen Kablouti, arrivato in Umbria per visitare la città di Perugia e alcuni comuni del territorio.

Il console si è congratulato con il primo cittadino per la bellezza del borgo di Corciano che lo ha colpito particolarmente. L’incontro istituzionale è stato occasione per confrontarsi su progetti da realizzare in sinergia in campo sociale e culturale.