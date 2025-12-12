Il concerto di Natale nella Basilica di San Francesco compie 40 anni

Con Noemi un’edizione che unisce classico e contemporaneo

Compie 40 anni il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco. Lo fa con un’edizione speciale, per tutti, che unirà alla musica della tradizione natalizia brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto verrà registrato sabato 13 dicembre alle 11 nella chiesa superiore della Basilica e verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV.

Oltre alla cantante, saranno protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce, il controtenore Carlo Vistoli, a cui si uniranno il coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del “Coro Maghini” guidati dal maestro Claudio Chiavazza.

Ad accompagnare gli artisti sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro William Eddins.

«Quarant’anni del concerto – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – sono un segno molto bello della collaborazione tra Sacro Convento e RAI. Si tratta di un motivo di gioia ma è anche motivo per ricordare tutte le persone, in particolare p. Vincenzo Coli che ci guarda dal cielo, che hanno colto il valore culturale, spirituale e sociale di questa intesa tra i frati e la dirigenza RAI nel nome della pace e della fraternità proprio nel periodo più caro a san Francesco, che è appunto quello del Natale.

Mentre ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questa bellissima esperienza di bellezza e di fraternità, che oltrepassa grazie alla TV i confini della nostra Basilica e abbraccia il mondo, continuiamo a invocare tutti, ciascuno secondo le sue possibilità, a essere operatori e promotori di pace: ne abbiamo troppo bisogno per rinviare il nostro contributo a domani».

Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi è un evento realizzato in collaborazione con Rai Cultura, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Umbria e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio.