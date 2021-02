Il Comune di Perugia punta a riqualificare il Percorso Verde ‘Leonardo Cenci’ partecipando al bando ‘Sport nei Parchi’. L’Assessore Pastorelli: “Obiettivo promuovere l’attività all’aperto e migliorare alcune aree”

Il Comune di Perugia parteciperà a un bando per la riqualificazione delle aree verdi all’interno di parchi comunali denominato “Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute S.p.a ed A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni d’Italia attraverso un protocollo d’intesa siglato lo scorso 10 novembre.

La Giunta, riunitasi nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio, ha dato il via libera alla presentazione della domanda su proposta dell’Assessore allo Sport, Clara Pastorelli. L’obiettivo del predetto bando, anche alla luce dell’attuale situazione emergenziale, è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti nel territorio e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni.

Nello specifico il Comune punta a dare seguito a due linee di intervento che interesseranno l’area sportiva del percorso verde ‘Leonardo Cenci’. La prima, denominata ‘Linea 1’, riguarderà un’area compresa tra il campo da rugby e la pista di pattinaggio, che si estende lungo il tratto di percorso verde già esistente, all’interno della quale saranno installate macchine e attrezzature per il corpo libero, attraverso piazzole appositamente realizzate. La seconda, ‘Linea 2’, si realizzerà nell’area presso il Bocciodromo di superficie approssimativamente pari a 5.000 mq, nell’ambito della quale è stata individuata la specifica area di almeno 500 mq da destinare ad “Urban sport activity e weekend”, ovvero isole di sport gestite da un minimo di tre ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dallo stesso Comune attraverso procedure che garantiranno trasparenza e parità di trattamento.