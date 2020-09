Il Comune di Montone riceve in dono mascherine che ‘scoprono’ il sorriso. L’artefice della generosa azione è Meik Andriani, il presidente di Faist Light Metals Engineering

Continuano i gesti di solidarietà nel territorio di Montone. L’amministrazione comunale ha ricevuto in dono delle mascherine personalizzate con il logo del Comune, destinate a tutti i dipendenti e ai componenti della giunta.

Questa volta ‘l’artefice’ della generosa azione è Meik Andriani, il presidente di Faist Light Metals Engineering, che svolge anche attività imprenditoriale e turistica all’interno del centro storico del Borgo.

L’azienda del territorio, in seguito alla pandemia da Covid e alla grande esigenza di mascherine, ormai accessori quotidiani indispensabili, si è avventurata in una nuova linea di produzione, creando un dispositivo di protezione trasparente e leggero, in grado di coprire naso e bocca, senza nascondere il sorriso.

L’Amministrazione ha espresso la propria gratitudine per quanto ricevuto, cogliendo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le persone che, in questo difficile periodo, si sono impegnate per essere utili alla comunità.