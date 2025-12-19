Il Comune di Corciano premia Ginevra Baglioni per i suoi meriti sportivi

ottenuti a livello nazionale

Ha preso il via giovedì 18 dicembre nel palazzo Comunale di Corciano, alla presenza del sindaco Lorenzo Pierotti e dell’assessore allo Sport Francesco Cocilovo, la cerimonia di premiazione dedicata a Ginevra Baglioni, giovane atleta corcianese di ginnastica ritmica, insignita di un riconoscimento ufficiale per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti a livello nazionale.

Ginevra Baglioni, atleta della società Fortebraccio di Perugia, ha conquistato uno straordinario terzo posto nazionale nel Campionato individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica, svoltosi il 15 e 16 novembre ad Alba Adriatica, competizione di massimo livello che vede le ginnaste esibirsi sui quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro).

Nella categoria Allieve 5, riservata alle ginnaste nate nel 2012, Ginevra ha brillato per talento ed espressività, totalizzando il punteggio complessivo di 89,367, grazie a esecuzioni di alto profilo tecnico. Un risultato che assume un valore ancora più significativo poiché rappresenta un traguardo storico per la Regione Umbria.

Il percorso che ha condotto l’atleta al podio nazionale è stato costellato di successi: campionessa regionale nella fase disputata il 5 ottobre a Foligno; campionessa interregionale (Zona Tecnica 4 – Abruzzo, Marche e Umbria) nella gara del 24 ottobre ad Alba Adriatica; bronzo nazionale nella fase finale del 16 novembre.

Ginevra Baglioni ha costruito un percorso sportivo di grande valore, fatto di costanza, sacrificio e risultati importanti

– ha detto il sindaco Lorenzo Pierotti –

Questo riconoscimento vuole essere un segno di attenzione verso una giovane atleta che, con il suo impegno quotidiano, dà lustro a Corciano e diventa un esempio positivo per tanti coetanei

A sottolineare l’importanza dello sport come strumento educativo è stato l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo: