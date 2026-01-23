Firmata la convenzione per sostenere progetti educativi e servizi a favore di bambini, ragazzi e famiglie

Il Comune di Corciano ha firmato nella mattinata di oggi (23 gennaio) una convenzione con le scuole del territorio della Direzione didattica di Corciano e dell’Istituto comprensivo Bonfigli per l’anno scolastico 2025/2026, confermando il proprio impegno concreto a sostegno dell’istruzione e delle famiglie.

L’accordo prevede uno stanziamento complessivo di 70.000 euro, destinato a finanziare progetti di ampliamento dell’offerta formativa, iniziative educative e servizi a supporto di bambini, ragazzi e nuclei familiari. Le risorse, messe a disposizione direttamente dall’amministrazione comunale, rappresentano un investimento non dovuto, ma fortemente voluto, per rafforzare la qualità e l’accessibilità del sistema educativo locale.

I fondi saranno utilizzati per progetti gratuiti o a compartecipazione calmierata e potranno essere destinati anche al potenziamento di servizi di supporto educativo, in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell’anno.

Accanto al finanziamento dei progetti, la convenzione disciplina inoltre la collaborazione tra Comune e scuole per l’organizzazione di servizi scolastici fondamentali, come la mensa e le attività di post-scuola.

Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità

– dichiara il vicesindaco Sara Motti –

Con questa convenzione il Comune di Corciano ribadisce la propria attenzione verso le famiglie e verso l’istruzione delle giovani generazioni, sostenendo le scuole non solo nei servizi essenziali ma anche nella progettualità educativa. È una scelta politica chiara: accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita e offrire un supporto concreto alle famiglie

La convenzione avrà validità per l’intero anno scolastico 2025/2026 e prevede modalità di rendicontazione puntuali, a garanzia della massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.