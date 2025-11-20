Il Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti dell’Università di Perugia inaugura la sua sede a Palazzo Silvi

Il Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti (C.A.F.Do.) dell’Università degli Studi di Perugia inaugurerà la propria sede ufficiale venerdì 21 novembre 2025 alle ore 10.00, presso Palazzo Silvi, in via del Verzaro, 61, a Perugia.

Alla cerimonia interverranno il Magnifico Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli, il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FiSSUF) Prof. Marco Moschini, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria Dott. Sergio Repetto e la Direttrice del Centro, Prof.ssa Annalisa Morganti.

Fondato nel 2023, il C.A.F.Do. nasce con l’obiettivo di organizzare e coordinare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Il Centro opera in stretta sinergia con i Dipartimenti dell’Ateneo e con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, offrendo un servizio strategico per la qualificazione e l’aggiornamento del personale scolastico nella Regione.

Nei suoi primi due anni di attività, il C.A.F.Do. ha attivato numerosi percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Tra le numerose collaborazioni, da segnalare la convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia per l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri nelle scuole.

Tra gli anni accademici 2023/24 e 2024/25, il Centro si è avvalso di circa 200 docenti universitari coinvolti nell’erogazione dei corsi, abilitato oltre 1.000 insegnanti e stipulato più di 300 convenzioni con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per promuovere la pratica professionale dell’insegnamento.

Il C.A.F.Do. coordina inoltre il progetto “STEM Academy”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2025, volto a promuovere la cultura scientifica e tecnologica nelle scuole e a orientare le scelte universitarie degli studenti verso le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Con sede presso il Dipartimento FiSSUF, il Centro rappresenta oggi un punto di riferimento per la formazione universitaria e professionale dei docenti, in un’ottica di innovazione, inclusione e qualità educativa.