Il bilancio consolidato 2024 approvato in Consiglio Comunale: conti in ordine

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 29 settembre, è stato approvato il bilancio consolidato 2024 del Comune di Umbertide.

Dal documento emerge un quadro patrimoniale ed economico solido: il patrimonio netto dell’area di consolidamento risulta pari a 56 milioni e 825mila euro, mentre il totale attivo ammonta a 85 milioni e 598mila euro. L’utile d’esercizio si attesta a 1 milione e 117mila euro, a cui si aggiungono altri valori di bilancio significativi che confermano la buona tenuta complessiva.

L’assessore con delega al Bilancio, Alessandro Villarini, ha illustrato i contenuti principali sottolineando come “dal bilancio consolidato emerga in maniera veritiera e corretta la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’area di consolidamento: Punto Zero Scarl, Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl e Auri. Come risulta anche dalla relazione dell’organo di revisione, non è stato evidenziato alcun rilievo, concludendo quindi con un parere favorevole all’approvazione.”

Per l’Amministrazione comunale, il bilancio consolidato – redatto in conformità ai principi contabili di riferimento – rappresenta uno strumento di controllo sull’insieme di enti e società che rientrano nell’area di consolidamento; al tempo stesso, rappresenta un mezzo utile per fornire ulteriori informazioni e dati sulle attività svolte dall’Ente.

L’approvazione è arrivata con il voto favorevole della maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia, Umbertide per Carizia Sindaco) e con il voto contrario del Partito Democratico e dei Progressisti per l’Innovazione. Assente in Consiglio il gruppo di Corrente.

Dal consolidato 2024 risulta quindi un quadro economico solido e in salute, a dimostrazione di una gestione oculata e responsabile delle risorse pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale.