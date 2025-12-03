I Sentieri del Cinema, alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti

Nell’ambito della rassegna culturale a cura del Perso – Perugia Social Film Festival. Sabato 6 dicembre evento dedicato alla celebre artista e alla sua opera prima ‘Viva Zapatero!’

Sabina Guzzanti sarà ospite alla Cantina Goretti di Perugia, sabato 6 dicembre, per un’iniziativa della rassegna regionale I Sentieri del Cinema che coniuga settima arte, enogastronomia e artigianato, a cura del Perso – Perugia Social Film Festival. La celebre artista, imitatrice, comica, attrice, autrice televisiva, conduttrice, scrittrice, cantante e regista italiana sarà protagonista di una serata che vuole essere un omaggio alla sua carriera e alla sua opera prima, il documentario ‘Viva Zapatero!’ nel ventennale della sua uscita.

Nei locali della Cantina Goretti, in Strada del Pino 4, in località Pila a Perugia, ad aprire la serata alle 18 è previsto il ritorno live di ‘Bar Traumfabrik’, programma radiofonico di cinema. Alle 19 poi ci sarà l’incontro con Sabina Guzzanti a cui seguirà un aperitivo con vini di produzione della cantina e prodotti tipici. Infine, alle 21.30 la presentazione e la proiezione di ‘Viva Zapatero’ di cui Guzzanti è autrice e regista.

L’evento sarà anche l’occasione per vivere la cantina immersi nell’atmosfera natalizia, con luci, decorazioni e calore familiare. I partecipanti potranno degustare i vini Goretti in abbinamento a prodotti tipici e scoprire in anteprima una dolce sorpresa natalizia che sarà presentata durante la serata. Un’esperienza che unisce vino, arte e territorio nel periodo più magico dell’anno.

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati, per questo è necessaria la prenotazione: bisogna scrivere a segreteria@persofilmfestival.it, riportando nomi e cognomi dei prenotati e un contatto telefonico.