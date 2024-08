I percorsi Its Umbria Academy dopo diploma: Open Day a Foligno, Perugia, Città di Castello e Terni

Sono in programma nel mese di settembre quattro eventi di presentazione dei percorsi formativi post diploma di Its Umbria Academy, l’accademia umbra in scienze e tecnologie applicate che si rivolge ai giovani diplomati.

Sono infatti aperte fino alle ore 13 del 20 settembre 2024 le iscrizioni per accedere ai corsi di ITS Umbria Academy del biennio 2024-2026.

Gli Open Day si svolgeranno:

mercoledì 4 settembre alle ore 17 a Foligno , nella sede del Labomec in via A. Vici 28;

, nella sede del Labomec in via A. Vici 28; giovedì 5 settembre alle ore 17 a Perugia , al Campus di ITS Umbria in via Fontivegge 55;

, al Campus di ITS Umbria in via Fontivegge 55; martedì 10 settembre alle ore 17 a Città di Castello , alla Biblioteca Comunale “Carducci”;

, alla Biblioteca Comunale “Carducci”; mercoledì 11 settembre alle ore 17 a Terni, al Campus ITS Umbria in Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32.

Lo staff di Its, esperti di settore e docenti saranno a disposizione per fornire indicazioni di orientamento alla scelta del corso più adatto alle proprie attitudini, oltre ad illustrare i contenuti dei percorsi di: Meccatronica e Industria 4.0, Information & Communication Technology, Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Marketing ed economia di impresa, Promozione del territorio e Gestione imprese Turistiche, Edilizia BIM ed Efficienza energetica e il recentissimo Meccatronica e cartotecnica.

Nel corso delle iniziative verranno inoltre fornite anche tutte le principali informazioni sulle modalità di iscrizione ai percorsi formativi, sull’organizzazione della didattica, sugli sbocchi occupazionali e sulle opportunità professionali.

Per prenotare la partecipazione agli open day e anche iscriversi ai corsi: itsumbria.it

Breve profilo ITS Umbria Academy

ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione. Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi ITS Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 450 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi e di aziende coinvolte, (circa 400) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini. I corsi di ITS Umbria Academy sono distribuiti sul territorio con tre campus, con altrettanti laboratori, a Perugia, Foligno e Terni. Nell’anno accademico 2024-2025 verrà avviato l’indirizzo Meccatronico-Cartotecnico nella sede distaccata di Città di Castello presso l’istituto Bufalini.

Il suo assetto politecnico la vede impegnata in tutte le aree tecnologiche previste dalla normativa: