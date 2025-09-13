“I mercoledì del turismo” a Perugia



Il 17 settembre la presentazione della Relazione di sostenibilità del settore turistico umbro

Consumi energetici e idrici, gestione dei rifiuti, riduzione degli sprechi, accessibilità, mobilità dolce e attenzione al benessere di ospiti, dipendenti e territorio: sono questi i principali ambiti indagati nella “Relazione di sostenibilità del settore turistico della Regione Umbria” che sarà presentata mercoledì 17 settembre alle ore 16.30 nella sede di Confindustria Umbria a Perugia nell’ambito dei Mercoledì del turismo, il ciclo di seminari gratuiti promosso dalla Sezione Turismo di Confindustria Umbria.

L’incontro – curato da Enel X – offrirà alle imprese del comparto turistico-ricettivo strumenti concreti per compiere scelte energetiche e gestionali più consapevoli e per approfondire le opportunità e le soluzioni a disposizione in grado di rendere le attività più sostenibili, ma anche più competitive. Interverrà inoltre Franco Cotana, amministratore delegato di RSE, società impegnata nell’analisi, studio e ricerca applicata all’intero settore energetico e indirettamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il suo azionista unico GSE spa.

“La sostenibilità non è più un’opzione – sottolinea la presidente della Sezione Turismo di Confindustria Umbria, Ilaria Baccarelli – Con questo appuntamento vogliamo fornire agli operatori del turismo strumenti concreti per orientarsi tra le diverse soluzioni energetiche disponibili, contribuendo così non solo alla tutela dell’ambiente ma anche alla solidità e alla competitività delle loro attività”.

Il ciclo de I mercoledì del turismo nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di aggiornamento e confronto su temi strategici per il comparto turistico-ricettivo. L’iniziativa si rivolge non solo alle aziende associate a Confindustria Umbria, ma a tutte le imprese e agli operatori del settore che vogliono affrontare le sfide del mercato con maggiore consapevolezza e visione strategica.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 15 ottobre e sarà dedicato a “Lavorare nel turismo: l’attrattività del comparto vista dai giovani”, con il contributo del professor Fabio Forlani, Presidente del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, insieme ad alcuni studenti.