I Giochi de le Porte all’Expo 2025 di Osaka: una vetrina mondiale per Gualdo Tadino

Il Sindaco Presciutti: “Meritato riconoscimento di anni di lavoro, sacrifici e dedizione”

Per la prima volta nella loro storia, i Giochi de le Porte approdano su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio: saranno infatti promossi all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, insieme ad altre manifestazioni storiche dell’Umbria, durante la settimana di apertura a settembre.

Un traguardo storico e un’opportunità straordinaria che dà lustro e visibilità alla nostra città e ad una Festa che, per tradizione, unicità e coinvolgimento popolare, rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale.

L’edizione 2025 dei Giochi de le Porte sta arrivando e già dal 5 settembre, con il tradizionale Convivio Epulonis, prenderà il via un ricco calendario di eventi che condurrà al grande appuntamento dell’ultimo fine settimana di settembre. L’ambizione è alta: fare dell’edizione 2025 la più bella di sempre. Una sfida che Gualdo Tadino è pronta ad affrontare con entusiasmo, consapevole che i Giochi de le Porte rappresentano molto più di una festa: sono un potente motore di crescita che da quest’anno potrà essere valorizzato su scala globale.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla Presidente Stefania Proietti e a tutta la Giunta Regionale dell’Umbria – dichiara il Sindaco Massimiliano Presciutti – per aver creduto nel valore dei Giochi de le Porte ed aver reso possibile questa prestigiosa vetrina internazionale. Per una settimana, la nostra manifestazione sarà raccontata e promossa nei cinque continenti. È un riconoscimento che premia l’impegno e la passione di un’intera comunità. Insieme all’Ente Giochi, alle Porte, e con la collaborazione delle strutture comunali – prosegue il Sindaco – stiamo lavorando alla gestione di una macchina organizzativa imponente, resa possibile solo grazie all’impegno instancabile di centinaia di volontari. L’opportunità di Expo 2025 è il meritato riconoscimento di anni di lavoro, sacrifici e dedizione. Siamo pronti ancora una volta a dare il massimo per fare dell’edizione 2025 la più bella di sempre. Lo faremo consapevoli che ogni anno dobbiamo superarci ed alzare l’asticella, che le sfide saranno sempre più difficili, ma non abbiamo timore di affrontarle, perché i Giochi de le Porte non sono solo una festa ma un grande volano di crescita culturale, sociale, morale, etico ed economico, valori che da quest’anno si potranno vedere ed apprezzare in tutto il mondo. Sarà anche un’occasione per onorare la memoria di tutti quei portaioli e quelle portaiole che ci hanno lasciato, molti e molte troppo presto. Siamo certi che oggi gioiscono con noi per questo straordinario risultato. Il loro impegno continua a dare frutti. Grazie davvero a tutti. Siamo una grande comunità, e continueremo a crescere insieme “

E cosa dire, se non che manca poco meno di un mese ai Giochi de le Porte e che Gualdo Tadino è pronta ed i Giochi de le Porte sono pronti per stupire ancora, con un’edizione che dovrà essere sempre più spettacolare.