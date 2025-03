“I Carabinieri del 1943”, un volume speciale dedicato al coraggio e all’impegno dell’Arma

L’Arma dei Carabinieri, nella ricorrenza degli 80 anni dall’inizio della Guerra di Resistenza e di Liberazione, ha realizzato un numero speciale della “Rassegna dei Carabinieri”, la rivista scientifica e istituzione dell’Arma, intitolato “I Carabinieri del 1943”.

L’opera, nella cui copertina viene raffigurato il “Brigadiere Salvo D’Acquisto”, figura storica dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di sacrificio e di alto senso del dovere, dichiarato da Papa Francesco lo scorso 25 febbraio venerabile avviandone il processo di beatificazione, ha voluto commemorare quei valorosi Carabinieri impegnati nella lotta di resistenza che combatterono per un’Italia nuova, difendendo con coraggio la libertà e la dignità del Paese.

Nell’ambito di questa iniziativa, i Comandanti di Compagnia competenti per territorio hanno personalmente proceduto alla consegna ai rispettivi responsabili delle copie del numero speciale donate all’Archivio di Stato di Perugia, alle sezioni dipendenti di Assisi, Gubbio, Foligno e Spoleto e presso l’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea del capoluogo.

Il volume, che entra così nel patrimonio librario della provincia, vuole onorare il sacrificio dei Carabinieri nonché ricordare che la libertà di cui godiamo oggi è anche frutto di quel coraggio.

Ancora oggi l’Arma rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e legalità per tutti i cittadini, riferimento essenziale e garanzia di protezione.