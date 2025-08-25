Gubbio, furti in centro: arrestati due uomini di nazionalità slovena

I due hanno rispettivamente 53 e 56 anni

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà due uomini di nazionalità slovena, rispettivamente di 53 e 56 anni, accusati di furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento situato nel cuore della città.

In particolare, i due si sono presentati presso un punto vendita come clienti interessati all’acquisto di numerosi capi. Con un’abile messa in scena, sono riusciti a distrarre il titolare, inducendolo a mostrare gran parte del campionario. Mentre uno dei due provava gli abiti, l’altro ne approfittava per sottrarre ben 24 capi, per un valore complessivo di circa 4.300 euro. Terminato il colpo, i malviventi si sono rapidamente dileguati, riuscendo a evitare l’intervento della pattuglia dei Carabinieri, allertata poco dopo dal commerciante.

A seguito della denuncia, i militari hanno avviato un’attenta attività investigativa, incrociando informazioni con altri reparti per individuare episodi simili nella zona. Le ricerche hanno portato alla luce un furto analogo avvenuto in un altro negozio di abbigliamento nella provincia di Perugia, dove i due sospetti erano stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza.

Grazie all’acquisizione delle immagini e al riconoscimento da parte dell’esercente, i Carabinieri di Gubbio sono riusciti a identificarli e a denunciarli all’Autorità Giudiziaria di Perugia. I due risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili commessi in varie parti del territorio nazionale.