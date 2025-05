Gubbio: arresto di un 30enne per detenzione e cessione di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne albanese per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 50 dosi di cocaina.

Nelle scorse settimane, infatti, in vista dell’imminente stagione estiva, la Compagnia Carabinieri di Gubbio ha potenziato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti ed ai reati predatori.

Proprio nel corso di uno di questi servizi, dedicato alla vigilanza del centro storico eugubino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Gubbio, hanno sorpreso il reo mentre cedeva una dose di cocaina a un cittadino italiano. I militari, infatti, avevano notato il 30enne, il cui girovagare insolito e apparentemente senza destinazione, ne aveva destato attenzione. L’attento monitoraggio ha permesso di cristallizzare lo spaccio da parte dell’ignaro cittadino albanese al suo acquirente.

Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 40 g di cocaina suddivisi in 50 dosi, oltre 3000 euro in contanti, nonché alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento del narcotico.

Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo veniva tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Perugia, dove il Giudice convalidava l’arresto e ne disponeva l’accompagnamento in carcere.