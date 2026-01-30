uno spazio completamente riqualificato che rappresenta un importante investimento in termini di sicurezza, innovazione didattica e qualità dell’offerta formativa

Il Polo Liceale “G. Mazzatinti” ha inaugurato il nuovo Laboratorio di Scienze e Chimica della sede Leopardi, uno spazio completamente riqualificato che rappresenta un importante investimento in termini di sicurezza, innovazione didattica e qualità dell’offerta formativa.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi PNRR – Azione Next Generation Labs – Piano Scuola 4.0, destinati alla creazione di ambienti laboratoriali per le professioni del futuro, e si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento degli spazi didattici del Polo Liceale.

Il progetto ha seguito una logica di rigenerazione intelligente: nuovi arredi tecnici sono stati integrati con il recupero funzionale di quelli già esistenti, ottimizzando le risorse disponibili. La ristrutturazione edilizia ha inoltre posto particolare attenzione alla sicurezza, con impianti certificati e ambienti progettati per garantire attività sperimentali in condizioni moderne e protette.

Tra le principali novità figura l’introduzione di un carrello digitale mobile, che consente di portare la strumentazione scientifica direttamente nelle classi. In questo modo, l’attività laboratoriale supera i confini dell’aula dedicata e diventa parte integrante della didattica quotidiana.

L’investimento in un laboratorio scientifico all’interno di un plesso a vocazione umanistica risponde a una precisa scelta educativa: integrare competenze scientifiche e formazione umanistica, offrendo agli studenti strumenti solidi per comprendere la complessità del presente e affrontare con consapevolezza le sfide culturali, sociali e tecnologiche del nostro tempo.

Con questa inaugurazione, il Polo Liceale “G. Mazzatinti” conferma il proprio impegno nel promuovere una scuola capace di coniugare tradizione, innovazione e qualità della formazione.