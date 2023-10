Guardea, presentata stamattina la app per l’integrazione

E’ in svolgimento questa mattina a Guardea, nella sala del Consiglio comunale, il meeting europeo Erasmus-Plus dal titolo “Promuovere l’integrazione attraverso l’impiego di tecnologie”. Si tratta della seconda sessione del meeting, organizzato dalla O.f.h. (Opportunities for health) in collaborazione con la comunità norvegese di Grimstad Municipality-Kalifiseringstjenesten, risultati vincitori di un bando europeo per la creazione di un app specifica nel campo dell’integrazione.

L’applicazione verrà presentata stamattina, nella sua stesura finale, alle istituzioni su un tema che in questo momento è ancora più attuale, secondo gli organizzatori, per le problematiche sociali e per quelle derivanti dai recenti eventi bellici. Dopo i saluti del Sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi e del coordinatore del meeting Maurizio Volpini, parleranno gli esperti e i responsabili della app. Successivamente previsti gli interventi del Prefetto Giovanni Bruno, del Questore, Bruno Failla, del Comandante della guardia di finanza di Terni, col. Mauro Marzo e del Comandante provinciale dei carabinieri, col. Antonio De Rosa. Seguirà la consegna degli attestai di buon integrazione ai giovani.