Guardea: 37enne coinvolto in sinistro stradale denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Guardea, in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia di Amelia, hanno deferito in s.l. un 37enne, di origini meridionali ma residente in Lombardia, per ricettazione. Nella serata di lunedì una pattuglia della Stazione di Guardea è intervenuta lungo la SS 205 amerina, nel territorio di Montecchio, ove un’utilitaria si era ribaltata, senza fortunatamente conseguenze per il conducente, identificato nel citato 37enne. Nel corso dei rilievi del sinistro e del recupero del veicolo incidentato, i militari hanno rinvenuto a bordo del mezzo una batteria per l’alimentazione dei semafori stradali, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Gli immediati accertamenti sul manufatto, munito di numero seriale, hanno però consentito, in breve tempo, agli operanti di individuare sia la ditta proprietaria della batteria, avente sede nelle Marche, che il cantiere da dove era stata asportata, sito proprio nel territorio di Guardea, a pochi km dal luogo dell’incidente. Per il 37enne, peraltro gravato da precedenti, è così scattata la denuncia mentre il manufatto è stato restituito al legittimo proprietario.

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.