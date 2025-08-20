Gualdo Tadino, il sindaco Presciutti incontra i campioni europei di tiro con la fionda



In Municipio ricevuti la Compagnia Balestrieri Waldum e i fiondatori gualdesi vincitori del Campionato Europeo a Deurne, in Belgio.

Gualdo Tadino continua a vivere un periodo straordinario all’insegna dello sport e delle sue tradizioni.

Dopo i recenti riconoscimenti consegnati alle società (ASD Ruzzola Rigali/Nocera Umbra, Gualdo Basket, Women Gualdo Calcio Under 15) e agli atleti (Valentina Baldelli, Veronica Rossi e Fabio Scaramucci), martedì 19 agosto, presso la Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti ha accolto e premiato due realtà che hanno portato nuovo lustro e orgoglio alla comunità gualdese: La Compagnia Balestrieri Waldum, protagonista del Campionato Italiano di Tiro con la Balestra, ed il Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, reduce dal trionfo al recente Campionato Europeo di Tiro con la Fionda disputato a Deurne, in Belgio.

Straordinario è stato il successo della Compagnia Balestrieri Waldum, che lo scorso 5 e 6 luglio ha organizzato con grande professionalità la 39ª edizione del Campionato Italiano di Tiro con la Balestra. Un evento che ha richiamato a Gualdo Tadino atleti e appassionati da tutta Italia, trasformando la città nella “capitale della balestra”. A rendere l’edizione ancora più memorabile è stato lo storico trionfo della stessa Compagnia, che ha conquistato per la prima volta il titolo italiano a squadre, portando un prestigioso successo nazionale in città.

A completare il quadro di una stagione indimenticabile è arrivata la straordinaria impresa del Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, che al Campionato Europeo di Tiro con la Fionda disputato a Deurne (Belgio) dal 25 al 27 luglio ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio a squadre, grazie anche e soprattutto alla componente gualdese.

Con la maglia azzurra, Sergio Sabbatini, Robert Shahini, Mario Rondelli e Marco Brunetti hanno conquistato l’oro a squadre, confermando la forza e la coesione di un gruppo affiatato e tecnicamente impeccabile. A livello individuale, Sergio Sabbatini ha conquistato il titolo di campione europeo senior, mentre nella categoria junior Daniel Shahini ha ottenuto l’oro europeo, dimostrando che il futuro della disciplina parla ancora gualdese.

Un risultato che assume ancora più valore se si considera che nove degli undici atleti della Nazionale Italiana provengono proprio da Gualdo Tadino, confermando la città come cuore pulsante della disciplina a livello mondiale.

Il Sindaco Presciutti, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha consegnato ai Balestrieri della Compagnia Waldum e ai fiondatori gualdesi due riconoscimenti, sottolineando il valore sportivo, educativo e identitario che manifestazioni e risultati di tale livello rappresentano.

“Siamo orgogliosi di celebrare in Municipio – ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – realtà come la Compagnia Balestrieri Waldum ed i fiondatori gualdesi, che con passione, impegno e professionalità hanno saputo unire sport, tradizione e valorizzazione del territorio, portando in alto il nome di Gualdo Tadino.

Il Campionato Italiano di Balestra, vinto quest’anno dalla Compagnia Balestrieri Waldum, così come le imprese dei nostri fiondatori, già campioni italiani a giugno proprio a Gualdo Tadino e ora trionfatori con la maglia della nazionale ai Campionati Europei di Deurne in Belgio con l’oro a squadre e due titoli individuali che celebriamo oggi, hanno portato successi incredibili e sono state occasioni straordinarie per accogliere in città atleti e famiglie provenienti da tutta Italia, mostrando la nostra capacità organizzativa, di accoglienza e di promozione.

Eventi e successi di questa portata rafforzano il senso di appartenenza della nostra comunità. Alla Compagnia Balestrieri Waldum, ai fiondatori gualdesi e ai tanti volontari che hanno reso possibile tutto ciò va il ringraziamento più sincero dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città”.

Il ricevimento si è concluso con le solite foto di rito a conclusione di un bel momento per due associazioni ormai ben radicate nella comunità Gualdese. I Balestrieri Waldum hanno inoltre omaggiato il Sindaco e l’amministrazione comunale con un presente ed una maglietta celebrativa della vittoria del Campionato Italiano 2025.

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino