Gualdo Tadino, arrestato per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, ivi residente, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio mirato al contrasto e alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, i cui occupanti, per il comportamento tenuto, avevano destato dei sospetti negli operanti.

Durante le verifiche è stata rinvenuta una dose di cocaina nella disponibilità del conducente, che riferiva di averla appena acquistata. Le immediate ricerche in zona dei Carabinieri consentivano di rintracciare ed identificare il presunto autore della cessione di droga, il 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, dalle quali scaturiva il rinvenimento e sequestro di altre 5 dosi di cocaina, pronte per essere cedute, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle operazioni, in ragione dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari, il magistrato di turno disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Gubbio del soggetto arrestato, in attesa del rito per direttissima fissato per l’indomani presso il Tribunale di Perugia, il cui giudice ne ha sentenziato la convalida.

L’acquirente è stato segnalato all’Autorità Prefettizia e per lui è anche scattato il ritiro della patente di guida.