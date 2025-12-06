Gualdo Cattaneo, ricerche in corso per un 91enne scomparso

Dalle ore 18:50 sono in corso le ricerche di una persona dispersa in località Ponte di Ferro, nel comune di Gualdo Cattaneo. La richiesta di intervento è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco dai Carabinieri di Todi.

La persona scomparsa è un uomo di 91 anni, che si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle ore 17:00 senza fare rientro.

Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco di Todi. In supporto è stato inviato anche il mezzo UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco di Perugia, con personale specializzato TAS (topografia applicata al soccorso).

Sono in arrivo le unità cinofile dei Vigili del Fuoco ed è stato attivato anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per ampliare il raggio e l’efficacia delle ricerche.

Seguiranno aggiornamenti.