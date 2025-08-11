Grazia Di Michele in concerto a Gualdo Tadino

Martedì 12 agosto alle ore 21.30

Il Comune di Gualdo Tadino è lieto di annunciare un evento musicale di grande spessore: Grazia Di Michele si esibirà in concerto martedì 12 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Martiri. L’artista, accompagnata da Eleonora Bianchini (voce, chitarra, piano e percussioni) e Fabiano Lelli (chitarra e percussioni), porterà in scena lo spettacolo “Occhi di donna”, un toccante viaggio musicale tra le sue canzoni più celebri.



Lo spettacolo, inserito nell’ambito della settimana di Ferragosto, si propone come un’occasione unica per esplorare l’universo artistico della cantautrice, che da sempre si distingue per la sua capacità di raccontare con sensibilità e profondità la forza, le emozioni e le sfumature della vita al femminile. Il pubblico potrà riascoltare brani iconici come “Se io fossi un uomo” e “Gli amori diversi”, che hanno segnato tappe fondamentali della sua carriera e l’hanno resa una delle voci più autentiche del panorama musicale italiano.



Grazia Di Michele, che ha debuttato al Folk Studio di Roma, ha partecipato per ben quattro volte al Festival di Sanremo, ottenendo riconoscimenti importanti. Tra le sue collaborazioni figurano nomi illustri come Ornella Vanoni, Toquinho, Cristiano De Andrè e Rossana Casale. Oltre alla sua carriera musicale, Di Michele è anche musicoterapeuta e si dedica a progetti sociali, in particolare a favore di bambini e persone con disabilità. Ha inoltre insegnato canto nella popolare scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi e ha pubblicato il suo primo romanzo, “Apollonia”.



“Siamo onorati di ospitare un’artista del calibro di Grazia Di Michele,” ha dichiarato Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura. “Il suo concerto ‘Occhi di donna’ non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio omaggio alla sensibilità e alla forza femminile. Siamo certi che sarà una serata ricca di emozioni e che il pubblico apprezzerà la profondità e la poesia delle sue canzoni.”



L’ingresso al concerto è libero.