Gran Tour Perugia: tra Villa Donini, minimetrò e una visita al Beato Angelico

Doppio appuntamento nel fine settimana con Gran Tour Perugia che propone due visite guidate tra la storica dimora Villa Donini e un inconsueto viaggio in minimetrò per conoscere il capoluogo umbro tra arte, design e panorami sorprendenti. Non solo, ad aprire il mese di dicembre saranno due appuntamenti “fuori porta” a Firenze per ammirare la mostra dedicata al Beato Angelico.

Si inizia sabato 29 novembre alle 16 con Villa Donini. Annoverata tra le dimore storiche d’Italia, è circondata da due ettari di parco secolare a San Martino in Campo. Durante il tour, i partecipanti, stanza dopo stanza, potranno immergersi nell’affascinante atmosfera seicentesca della residenza di campagna di questa nobile casata Perugina, i conti Donini, ammirando sale dagli splendidi soffitti affrescati, impreziosite con travi a vista, letti a baldacchino e porte originali del ‘700.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 30 novembre alle 10.30 si scopre invece la Perugia contemporanea da una nuova prospettiva, un viaggio leggero tra arte, design e panorami sorprendenti, direttamente dal finestrino del minimetrò. Guidati da Andrea Baffoni, si attraverserà il parco urbano di arte contemporanea, spesso poco noto anche ai cittadini, con qualche incursione. Un’esperienza unica che unisce mobilità, bellezza e sguardi inediti sulla città.

Costo della visita guidata euro 14, 50 a persona (inclusi auricolari obbligatori) + eventuale biglietto minimetrò (euro 1.50)

Inoltre, Il 5 e il 19 dicembre anche l’occasione unica per vivere il Natale fiorentino con la visita guidata a Firenze per ammirare la straordinaria mostra dedicata a Beato Angelico, un viaggio nella luce e nella spiritualità del Rinascimento. L’esposizione, ospitata a palazzo Strozzi, riunisce capolavori provenienti dai più grandi musei del mondo e mette in dialogo l’opera del frate pittore con quella di Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Monaco, Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia.

Quota di partecipazione euro 78 (il 5 dicembre si viaggia in treno, partendo dalla stazione di Fontivegge; il 19 dicembre si viaggia in bus, partendo da piazzale Borgonovo)

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it