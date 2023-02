Gradone incontra Comuni e Provincia di Perugia per fare il punto sul PNRR

Si è tenuto l’incontro voluto da Prefetto Armando Gradone con Comuni e Provincia di Perugia, per fare il punto della situazione sui processi di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, con particolare riferimento alla costruzione di nuove scuole.

“Il Ministero dell’Interno in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – ha detto il Prefetto – ci chiedono di fare squadra e di aiutare gli enti locali nella costruzione di un percorso che possa ottimizzare i risultati. Questo incontro è un’occasione per capire come lavorare e sfruttare al meglio le risorse del PNRR”.

Per la Provincia di Perugia a parlare sono stati Erika Borghesi consigliera con delegata all’edilizia scolastica, insieme al dirigente Andrea Rapicetta spiegando che sono 6 gli edifici che l’Ente andrà a costruire: 3 edifici e 3 palestre.

“Parliamo nello specifico – ha detto Borghesi – del nuovo edificio di Centova, di Deruta e di Giano dell’Umbria, quest’ultimo è una demolizione e ricostruzione. Le palestre saranno annesse ai due nuovi edifici e la terza verrà realizzata nel Comune di Città di Castello all’interno dell’area scolastica dell’Istituto “U. Patrizi”. Finalmente dopo anni di difficoltà alle Province sono arrivate le risorse necessarie a riqualificare le scuole. I problemi più stringenti riguardano gli spazi dove collocare i ragazzi durante la realizzazione dei lavori, le tempistiche molto stingenti e vincolanti del PNRR. Abbiamo necessità di una adeguata collaborazione con dirigenti scolastici e comuni così da gestire al meglio le criticità che inevitabilmente si verranno a creare”. La riunione si è chiusa con un impegno da parte dei tecnici a fornire un documento riepilogativo sulle criticità che gli enti stanno riscontrando, così da avere una situazione chiara mentre il Prefetto Gradone ha sottolineato che questo tavolo resterà aperto e a disposizione di tutti.