Goya e Beethoven “dialogano” al Pavone per la Sagra Musicale Umbra

“In questa luce, in quest’ombra nera” è lo spettacolo di sabato 13 settembre, alle 21, con il giornalista e divulgatore Guido Barbieri e il giovane e talentuoso Trio Hermes

Sarà un inedito dialogo tra musica, parole e immagini, nelle vite “parallele” di Francisco Goya e Ludwig van Beethoven, l’atteso appuntamento di sabato 13 settembre, alle 21 al Teatro del Pavone di Perugia, nel cartellone dell’80^ Sagra Musicale Umbra.

In questa luce, in quest’ombra nera – questo il titolo dello spettacolo – vedrà il giornalista e divulgatore Guido Barbieri, testo e voce narrante, sul palco insieme al giovane e talentuoso Trio Hermes (Ginevra Bassetti, violino Francesca Giglio, violoncello Marianna Pulsoni, pianoforte).

Un viaggio nelle vite e nell’arte di Goya e Beethoven (di cui verrà eseguito il Trio per archi e pianoforte in si bemolle maggiore op. 97 n. 7 “L’Arciduca”), due grandi contemporanei, due figure distanti ma centrali della cultura a cavallo tra Settecento e Ottocento.

Sempre sabato 13 prosegue, nell’ambito del festival promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica, la rassegna corale Voci della città: alle 18, nella perugina Chiesa di Santo Spirito, Coro S. Spirito Volumnia in concerto, diretto da In Sang Hwang. In programma musiche di Puccini, In Sang Hwang e Gyuhwan Kim.

La biglietteria della Sagra Musicale Umbra – che prosegue fino al 20 settembre – è aperta in corso Vannucci, 47, a Perugia, i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19 (tel. 338 8668820), e i tagliandi sono disponibili nelle rivendite ufficiali e sempre anche online nel sito perugiamusicaclassica.com.