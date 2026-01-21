I poliziotti hanno affrontato la tematica del bullismo e del cyberbullismo

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona per una lezione sul tema della legalità, della solidarietà, dell’amicizia e dell’inclusione.

Nel corso dell’incontro, il personale della Questura ha interagito con i ragazzi rispondendo alle numerose domande con l’obiettivo di educare i giovani studenti alla legalità attraverso la sensibilizzazione al rispetto delle regole e alla solidarietà, valori che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani.

I poliziotti hanno affrontato la tematica del bullismo e del cyberbullismo, fornendo alcuni importanti consigli su come comportarsi qualora si sia vittima di tali episodi o anche semplicemente spettatori, gli operatori, inoltre, hanno fornito indicazioni per un uso consapevole dei social e della Rete.

Nel corso della lezione è stato anche affrontato l’argomento “Sport, amicizia e inclusione: educare i giovani alla legalità attraverso lo sport”.

Il tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha spiegato agli studenti l’importanza della pratica sportiva che, oltre a contribuire positivamente alla formazione, nei processi di apprendimento e nella maturazione della personalità, favorisce anche la crescita come cittadini responsabili ed equilibrati promuovendo, al contempo, la cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell’inclusione.

Gli incontri hanno riscosso grande interesse tra gli studenti e gli insegnanti presenti che si sono detti entusiasti dell’incontro con i poliziotti