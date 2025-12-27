Gli auguri della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti

(AUN) – Perugia, 24 dicembre 2025 – Il Natale è un momento prezioso, che parla di vicinanza, di cura, di speranza concreta.

L’anno che si sta chiudendo è stato intenso e impegnativo, ricco di lavoro vero e di scelte fatte con serietà.

Sono state affrontate questioni importanti e avviati percorsi che guardano al futuro della nostra meravigliosa regione. Un impegno portato avanti con senso di responsabilità, rispetto per le persone e con la convinzione che ogni decisione pubblica debba avere come fine il bene della comunità.

Il pensiero va a chi vive una situazione di fragilità, a chi è in difficoltà, a chi si prende cura degli altri ogni giorno. A loro va l’attenzione quotidiana delle istituzioni e un augurio speciale di serenità, pace e fiducia.

Un pensiero ai giovani, alle famiglie, a chi lavora, a chi studia, a chi tiene vivi i borghi e le città umbre.

L’Umbria è una terra forte perché fatta di persone che non si arrendono, che costruiscono legami, che credono nel valore della solidarietà.

Il Natale sia un tempo buono, fatto di gesti semplici, di ascolto e di fraternità. Un momento da trascorrere con i propri cari guardando al nuovo anno con fiducia, con la consapevolezza che insieme si può continuare a costruire un’Umbria più giusta, più attenta, più umana.

A tutte le umbre e a tutti gli umbri l’augurio di un Natale sereno, di luce e di pace.

Buon Natale.

Stefania Proietti

presidente della Regione Umbria