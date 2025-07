Giuliano Martinelli chiama, in 180 rispondono per sostenere Airc: a Pietralunga raccolte oltre 12mila euro

Interamente devoluto l’incasso della serata ideata dal titolare della Giuliano tartufi. In Piazza Fiorucci la solidarietà al centro di un evento con menù al tartufo, musica e socialità

È stata un grande successo a Pietralunga la serata di beneficenza ‘Un tartufo per la ricerca’ promossa e organizzata da Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi, che ha permesso di raccogliere oltre 12mila euro, cifra interamente devoluta all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro che festeggia quest’anno 60 anni dalla sua fondazione. In 180 hanno risposto alla chiamata e hanno partecipato all’evento in Piazza Fiorucci che ha proposto una cena con menù realizzato dallo chef Luca Meoni e impreziosito dal ‘sommelier del tartufo’ Daniele Violoni di ‘The Lord Truffle’ che ha aiutato a valorizzare il prodotto portandolo dalla cucina alla tavola. Accanto al buon cibo, la musica, grazie alla presenza dal tenore marchigiano che ha eseguito celebri brani di opere classiche.

Tra i presenti alla serata, insieme a Giuliano Martinelli, c’erano Francesco Rizzuti, sindaco di Pietralunga, e Laura Radi, presidente del Comitato Umbria di Fondazione Airc.

“Siamo tutti presi dalla nostra quotidianità – ha commentato Martinelli – ma, soprattutto per chi ha avuto esperienze di vita importanti o ha perso persone care, fare un gesto concreto a favore della ricerca, anche attraverso un contributo economico, è significativo. Per organizzare delle raccolte fondi servono anche serate come questa in cui siamo riusciti a mettere insieme una cifra significativa da devolvere a chi lavorerà per noi, per i nostri figli o per i figli dei nostri figli”.

Quello con la cena in Piazza Fiorucci a sostegno di Airc è un appuntamento che si rinnova e porta con sé la sensibilità di un’intera comunità rispetto all’importanza della ricerca e del prezioso lavoro di Airc su tutto il territorio nazionale.