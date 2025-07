Giudizio immediato per 18enne nel caso Andrea Prospero

ritenuto responsabile del reato di istigazione al suicidio ai danni del giovane studente

Nella giornata di ieri il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di un giovane 18enne, cittadino italiano residente a Roma in relazione al suicidio dello studente perugino avvenuto in data 29 gennaio 2025.

Il giovane era stato destinatario in data 17 marzo 2025 di una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P del Tribunale di Perugia in quanto ritenuto responsabile del reato di istigazione o aiuto al suicidio ai danni dello studente universitario, trovato privo di vita presso un appartamento in via del Prospetto a Perugia.

Nei mesi trascorsi sono state completate, da parte della polizia postale e della squadra mobile di Perugia, le analisi dei dispositivi sottoposti a sequestro e delle chat intercorse tra la vittima e l’imputato e si è ritenuto, quindi, che il quadro probatorio complessivamente acquisito giustificasse la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell’imputato, ancora in stato di custodia cautelare domiciliare.

Il dibattimento comincerà dinanzi il tribunale di Perugia il prossimo 8 ottobre.