Gioventù Nazionale, “soddisfazione per elezione di Alessandro Di Micco a Presidente Consulta Provinciale Studenti di Perugia”

Gioventù Nazionale esprime grande soddisfazione per l’elezione di Alessandro Di Micco come Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia.

Il risultato ottenuto rappresenta una vittoria ampia e significativa: 51 voti su 62, pari a oltre l’82% dei consensi. Un dato che testimonia la forte fiducia riposta dagli studenti nella visione, nelle idee e nell’impegno che Alessandro porta avanti ogni giorno.

Sono pronto a rappresentare, con dedizione e passione, tutti gli studenti della provincia, presentando risposte concrete a problematiche reali. Vogliamo tornare nelle scuole, ribadendo l’importanza della Consulta in tutto il territorio della provincia e lavorando per migliorare i rapporti interscolastici

dichiara Alessandro Di Micco.

A commentare l’esito della votazione è anche Tommaso Granieri, commissario regionale di Gioventù Nazionale Umbria:

L’elezione di Alessandro Di Micco dimostra quanto il lavoro serio, costante e radicato nei territori venga riconosciuto dagli studenti. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le esigenze della comunità studentesca​ e dare nuovo slancio alla Consulta, con competenza e spirito di servizio