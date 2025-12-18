Giove, dalla Regione 160mila euro per la messa in sicurezza della viabilità a ridosso del centro storico

De Rebotti: “Intervento fondamentale per tutelare cittadini e infrastrutture urbane”

(Aun) – Perugia, 18 dicembre 2025 – Nell’ambito degli interventi programmati dalla Regione Umbria per la sicurezza del territorio e la manutenzione delle infrastrutture viarie, la giunta regionale ha assegnato al Comune di Giove un finanziamento di 160mila euro a valere sulla Legge 145/2018 per la messa in sicurezza della viabilità prossima al centro storico.

L’intervento, del valore complessivo di 200mila euro – di cui 40mila cofinanziati con fondi propri dal Comune – riguarda il consolidamento di un tratto stradale di via Adige, a ridosso del centro storico. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di muri in cemento armato e la sistemazione dell’area interposta tra via Adige e via Tirreno, attualmente caratterizzata da notevoli dislivelli rispetto alle carreggiate stradali e dalla mancanza di adeguate protezioni, con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione veicolare.

“Si tratta di un intervento importante e necessario – sottolinea l’assessore regionale Francesco De Rebotti – che risponde a un’esigenza concreta di messa in sicurezza di un’area sensibile del centro abitato. Investire sulla stabilità delle infrastrutture viarie significa tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire una maggiore qualità urbana, soprattutto nei piccoli comuni e nei centri storici, che rappresentano una risorsa preziosa del nostro territorio. Con questo finanziamento la Regione conferma l’attenzione verso interventi mirati e strutturali, capaci di prevenire criticità e migliorare la vivibilità dei borghi”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’amministrazione comunale. “Siamo molto soddisfatti del finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria, alla quale va il nostro ringraziamento – dichiara il vicesindaco di Giove Pierluigi Moriconi, con delega al patrimonio comunale e ai lavori pubblici –. La Regione ha condiviso e apprezzato l’importanza di questo intervento, che consentirà di eliminare una situazione di potenziale pericolo e di migliorare in modo significativo la sicurezza della viabilità a ridosso del centro storico, a beneficio dell’intera comunità”.