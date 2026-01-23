Giorno della Memoria 2026, iniziative del Comune di Castiglione del Lago

tra cultura, cinema e storia locale per educare alla memoria

Il Comune di Castiglione del Lago, in occasione del Giorno della Memoria 2026, ha promosso e sostenuto un articolato programma di iniziative commemorative e culturali. L’obiettivo è ricordare le vittime dell’Olocausto e sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui valori della memoria storica, della solidarietà, della pace e del rispetto dei diritti umani.

Il cinema come strumento educativo

In collaborazione con Lagodarte Impresa Sociale, presso il Nuovo Cinema Caporali, si terrà la rassegna “Al cinema… per non dimenticare!”, rivolta principalmente alle scuole del territorio:

* Lunedì 26 gennaio (ore 10.00): Proiezione per la Scuola Primaria “Franco Rasetti” del film “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio.

* Martedì 27 gennaio (ore 10:00): Proiezione per la Scuola Secondaria di II grado “Rosselli-Rasetti” del film d’animazione “Il dono più prezioso” di Michel Hazanavicius. A seguire, gli studenti parteciperanno a un collegamento in diretta streaming con il regista, intervistato dal critico Fabio Ferzetti.

* Mercoledì 28 gennaio (ore 10:00): Replica del film “Il dono più prezioso” per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Rosselli-Rasetti”.

La pellicola “Il dono più prezioso”, che affronta i temi della scelta morale e della responsabilità individuale, sarà proposta all’intera cittadinanza con ingresso ridotto martedì 27 gennaio alle ore 18:00 e alle ore 21:00.

Le dichiarazioni istituzionali

Il Sindaco Matteo Burico ha voluto sottolineare il valore civile della ricorrenza:

«Nel Giorno della Memoria ricordiamo le vittime dell’Olocausto, frutto della follia dell’odio e dell’indifferenza che portarono a una delle pagine più buie della storia. Quel passato non è lontano: anche oggi assistiamo a segnali di intolleranza, discriminazione e violenza che ci interrogano come esseri umani. La memoria non è solo ricordo, ma responsabilità quotidiana nel difendere la dignità umana, la libertà e la pace».

La Vicesindaca e Assessora alla Scuola, Andrea Sacco, ha rimarcato la finalità pedagogica del programma:

«Il Giorno della Memoria a Castiglione del Lago è, prima di tutto, un impegno educativo che portiamo avanti con determinazione all’interno delle nostre scuole. Abbiamo scelto il linguaggio del cinema per aiutare i ragazzi a sviluppare anticorpi contro l’indifferenza. La scuola è il luogo dove si coltiva il valore della persona e dove si costruisce una società libera da ogni forma di odio e discriminazione».

Riflessioni e storia del territorio con UNITRE

Accanto alle iniziative per le scuole, si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 16:30 presso la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna l’incontro pubblico “Riflessioni sulla Giornata della Memoria”, organizzato dall’Associazione UNITRE – Università della Terza Età APS.

L’incontro sarà dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto attraverso il racconto di episodi legati al territorio castiglionese, dove la comunità locale contribuì a salvare vite umane dalla persecuzione nazista. Interverranno come relatori il Presidente di UNITRE Bruno Teatini, insieme a Lorena Atti, Renato Sonnati, Judith Romani e Maria Pia Modesti.