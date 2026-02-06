Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia Città di Perugia invita alle celebrazioni al Parco Vittime delle Foibe

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia e il Gruppo Consiliare invitano cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali a partecipare alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, in programma martedì 10 febbraio alle ore 11:30 presso l’area verde di Madonna Alta denominata “Parco Vittime delle Foibe”.

All’iniziativa sarà presente l’Avvocato Raffaella Rinaldi, presidente del Comitato 10 Febbraio, da anni in prima linea nella difesa della memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata.

Il Giorno del Ricordo rappresenta per la Nazione un momento fondamentale di riflessione e di memoria, per rendere omaggio alle migliaia di italiani uccisi e costretti all’esilio e per riaffermare il valore della verità storica. Ricordare significa difendere l’identità nazionale, onorare le vittime innocenti e trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della libertà, della dignità e del rispetto dei popoli.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Città di Perugia e il Gruppo Consiliare rinnovano l’invito alla massima partecipazione, affinché questa giornata non sia solo commemorazione, ma anche un impegno collettivo a non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia italiana.