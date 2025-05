A consegnare la bandiera nelle mani del presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, è stato il presidente del Comitato regionale Mirco Pallotti

Da oggi, e per tutto il mese di maggio, sulla facciata del palazzo della Provincia di Perugia sarà esposta la bandiera della Croce Rossa. Una iniziativa che si collega alla Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra domani, 8 maggio.

A consegnare la bandiera nelle mani del presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, è stato questa mattina il presidente del Comitato regionale Mirco Pallotti. Quest’ultimo ha ricordato come la Giornata mondiale sia un’occasione di festa per tutti i volontari (16 milioni nel mondo, 150.000 in Italia e 3.500 in Umbria).

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale di eventi promossi dalla Croce Rossa Italiana per celebrare l’8 maggio, giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e primo Premio Nobel per la Pace.