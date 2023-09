Ad Afrile di Foligno iniziative sulla qualità dell’aria

Il 7 settembre si celebra la “Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli blu” e ad Afrile di Foligno per sabato e domenica 9 e 10 settembre, la Comunanza Agraria di Afrile e l’Assemblea della montagna, in collaborazione con il Laboratorio di Scienze sperimentali e Legambiente di Foligno, hanno organizzato una manifestazione dal titolo “Insieme per l’aria pulita”.

L’iniziativa – che ha raccolto il patrocinio di Provincia di Perugia, Riserva Mondiale MaB Unesco del Monte Peglia e Comune di Foligno – contempla eventi di natura tecnico scientifica e culturale inerenti la qualità dell’aria e gli effetti del verde urbano e boschivo sul mantenimento e miglioramento della pulizia dell’aria che tutti noi respiriamo.

Il programma di sabato 9 settembre si apre alle ore 10 con l’inaugurazione della mostra di fotografia naturalistica delle nostre montagne; alle ore 11 verranno messe a dimora piante in località Afrile; alle 15.30 ‘Cieli colorati’ a cura degli aquilonisti de “I Millepiedi”; alle 17,30 tavola rotonda su “Insieme per l’aria pulita” alla quale parteciperà, tra gli altri, l’astronauta Paolo Nespoli, per consegnarci il proprio contributo riferito alla sua esperienza a bordo della stazione orbitale internazionale per l’osservazione dallo spazio dell’aria pulita e non.

Domenica 10 settembre appuntamento alle ore 8,30 con la passeggiata ecologica a cura de “Le Orme”; alle 10,30 concerto di musica all’altezza; alle 11,50 “Come d’aria”: l’insostenibile leggerezza della malattia”, commento al libro di Ada D’Adamo, vincitrice del premio Strega 2023, con la partecipazione di Sandro Spinsanti (bioeticista esperto di medicina narrativa). Introduce Paolo Trenta della Società Italiana medicina narrativa.