Tante le iniziative in programma nel mese di novembre

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La data rappresenta un formale riconoscimento dei diritti di bambini e ragazzi, nonché la celebrazione dell’adozione della Convenzione grazie alla quale in quasi tutti i paesi del mondo i bambini non solo godono dei diritti fondamentali ma vengono anche protetti e tutelati.

È compito delle istituzioni tenere costantemente acceso il faro perché tali diritti vengano rispettati ed offrire alle bambine e ai bambini servizi ed opportunità per una serena crescita. È con questo spirito che il Comune di Perugia, in particolare con l’assessorato alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, l’assessorato alle politiche sociali e l’assessorato alla cultura, hanno organizzato iniziative ed eventi per tutto il mese di novembre.

Dopo il seminario, in programma il 15 novembre alla sala dei Notari sul tema “cura e diritto”, rivolto a formatori e supervisori pedagogici, il clou si avrà il 20 novembre con due eventi di educativa territoriale gestiti in collaborazione dalla Cooperativa Nuova Dimensione, Asad Società Cooperativa Sociale, ANSPI, Perugia Polis Cooperativa Sociale, Luoghi Comuni, Psiquadro, POST, Museo della Scienza Perugia, nell’ambito del Programma di Agenda Urbana.

Il primo intitolato “Essere bambini” è un evento gratuito per bambini/e dai 3 ai 10 anni accompagnati da un adulto (non è necessaria la prenotazione) presso il Parco Sant’Anna a Fontivegge (info Sara: 339 7503115 solo whatsapp).

Il secondo evento “Giocare è un diritto”, gratuito, rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 10 anni accompagnati/e da un adulto (non è necessaria la prenotazione. Ingresso per maggiorenni con green pass) presso La Piramide in Via Armando Diaz, 60 a Madonna Alta dalle ore 15:30 (info Benedetta: 380 1445249).

Nell’ambito dei centri per la famiglia di Agenda urbana “Family hub”, sono previsti poi alcuni laboratori dedicati alle famiglie.

-CONSULTORIO LA DIMORA

1)consulenza familiare: il giovedì dalle 16 alle 18 (su appuntamento) 18/25 novembre presso Family Hub Via Sicilia 11

2) consulenza sulla fertilità: mercoledì 24 novembre dalle 16,30 alle 17,30 (su appuntamento) presso Family Hub Via Sicilia 11

3) laboratorio arte e terapia: 27 novembre dalle 17 alle 19,00 (su prenotazione) presso sede Consultorio La Dimora in via D. Alberto Seri, 10, 06132 Sant’Andrea delle Fratte.

4) laboratorio elogio del buon conflitto: 19 novembre dalle 17 alle 19,00 (su prenotazione) presso Consultorio La Dimora in via D. Alberto Seri, 10, 06132 Sant’Andrea delle Fratte , Pg

-MOVIMENTO PER LA VITA

1)vita da mamma: incontri pensati dalle mamme per le mamme al fine di condividere esperienze personali e aiutarsi reciprocamente 26 Novembre dalle 10,30 alle 12,30 (su appuntamento) presso Family Hub in Via Sicilia 11, Perugia

2) centro di ascolto per mamme: il lunedì 15/22/29 e il giovedì 18/25 dalle 9,30 alle 12 presso sede Movimento per la Vita Strada S. Lucia 56 Perugia

-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE

1)laboratorio il corpo racconta (mamma & figlia ) Una esperienza speciale alla scoperta del diventare donna sabato 6 e 13 novembre ore 15,00 presso sale parrocchiali San Barnaba.

2) laboratorio “cerchi lavoro? dal curriculum al colloquio. Tutto quello che devi sapere per orientarti nella ricerca martedì 23 novembre con orario 20,30 / 22,30 presso il Centro La Piramide in Via Diaz, Madonna Alta.

3) laboratorio per mamma & papà. Conoscere e vivere il gioco del bambino come espressione di sé. Giovedì 18 novembre dalle 17,45 alle 20,00 presso Asilo Nido La nuvola in Via Villa Glori.

3) laboratorio giochi da tavolo. Giochiamo insieme con amici genitori e nonni (minori accompagnati da un adulto) Martedì 20 dalle 18,30 alle 20,00 presso Centro Socio Culturale La Piramide Via Diaz Madonna Alta.

Infine tutte le attività messe in campo dalle biblioteche comunali nell’occasione della giornata dei diritti dell’infanzia sono rintracciabili nel programma della settimana nazionale” Nati per leggere”, raggiungibile al seguente link: https://turismo.comune.perugia.it/articoli/settimana-nazionale-npl-nelle-bibliocompg