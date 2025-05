Domenica 18 maggio al Barton Park

Domenica 18 maggio al Barton Park di Perugia torna la Giornata del Naso Rosso, la grande festa dei Volontari Clown di VIP Perugia Odv.

Vip Perugia è federata in ViviamoInPositivo – VipItalia ODV (www.clownterapia.it), la più grande organizzazione di clownterapia d’Italia: vi partecipano 75 associazioni e circa 4700 volontari clown in varie città italiane.

La Giornata del Naso Rosso o GNR è un grande evento che si svolge in contemporanea in tutta Italia nelle città ove ha sede un’associazione VIP.

A partire dal Barton Park si diffonderà il pensiero positivo, base della clownterapia. Sarà un momento in cui VIP Perugia si presenta alla comunità, spiegando le diverse attività e cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown. L’ obiettivo dei Volontari Clown è rendere le strutture Sanitarie e affini posti migliori, non solo come luoghi di cura ma anche di vitalità e svago per ridurre stress ed ansia con riflessi benefici sulla durata delle degenze e la qualità stessa della vita.

La GNR è anche l’unico momento in cui i Volontari Clown VIP (riconoscibili dalla divisa cioè un camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena, e muniti di tesserino associativo) sono autorizzati a raccogliere fondi. La raccolta avviene sia mediante erogazioni liberali del tutto volontarie e spontanee da parte delle persone che partecipano sia mediante la vendita di gadget. I fondi raccolti vengono utilizzati sia per finanziare le attività di Vip Perugia, tra cui l’acquisto di materiali per le attività di volontariato, sia per l’organizzazione di corsi di formazione per i volontari clown. Durante la GNR vengono svolte attività tipiche del mondo clown, come balli di gruppo, bans, truccabimbi, giochi e gag, modellazione di palloncini, spettacoli con bolle di sapone e narrastorie, che si ripeteranno durante tutto l’arco della giornata dalle 10 alle 19.

Ci sarà anche lo stand dedicato alla Missione in Tanzania, creata e organizzata dai Clown di Perugia e ormai arrivata al terzo anno, in cui verrà raccontato il progetto “Hakuna Matata”: la clownterapia nel reparto pediatrico dell’ospedale di Ikonda e nella scuola per l’infanzia del villaggio.

Grande attenzione poi alle ore 17.30 per il Grande Spettacolo che vedrà coinvolti insieme i Volontari Clown e i ragazzi di Casa Emmaus.