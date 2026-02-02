Giorgio Posti è il nuovo segretario Lega Spi Cgil Media Valle del Tevere

L’assemblea generale si è tenuta a Todi. Succede a Giuseppe Giansanti

Con 24 voti favorevoli e un’astensione, l’assemblea generale della Lega Spi Cgil della Media Valle del Tevere ha eletto Giorgio Posti segretario della Lega stessa. Posti succede a Giuseppe Giansanti, detto Peppino, giunto a fine mandato, ai sensi dello statuto dello Spi Cgil. L’elezione si è tenuta mercoledì 28 gennaio a Todi, alla presenza dei vertici, segretari generali e segretari organizzativi dello Spi Cgil provinciale di Perugia, dello Spi Cgil regionale dell’Umbria e della Camera del lavoro Provinciale di Perugia. Giorgio Posti, da tempo attivista Spi, ha avuto nel tempo numerose e rilevanti esperienze politiche e amministrative (assessore comunale, due volte sindaco, presidente di comunità montana). Giansanti ha fatto parte di direttivi della Fp Cgil, è stato direttore della residenza protetta Veralli-Cortesi, dirigente Spi di diverse leghe e segretario organizzativo regionale dello Spi Cgil dell’Umbria.

I lavori sono stati aperti dal segretario generale Spi Cgil provinciale di Perugia Fabrizio Fratini e sono intervenuti il segretario organizzativo Spi Cgil Regionale dell’Umbria Ivo Banella, il segretario generale della Camera del Lavoro provinciale Simone Pampanelli, e conclusi dal segretario generale dello Spi-Cgil Umbria Andrea Farinelli. La consigliera comunale di Marsciano Tiziana Ciabucchi, inoltre, ha portato il saluto del sindaco e augurato buon lavoro allo Spi territoriale.

Nella sua dichiarazione programmatica, Posti ha evidenziato “la complessità e particolarità del territorio, gli obiettivi della contrattazione sociale, la situazione socio-sanitaria, in particolare della medicina territoriale e dell’ospedale di Pantalla”, dichiarando di volere “agire in continuità con il prezioso lavoro svolto da Giansanti e dalla sua segreteria”, e ribadendo che “senza pace e disarmo si prefigura un futuro inquietante caratterizzato da restrizioni democratiche e aumento delle diseguaglianza”. Gli intervenuti all’incontro hanno ringraziato il segretario uscente, ponendo l’accento sulla sua grande capacità di ascolto e di attenzione alle problematiche del territorio.