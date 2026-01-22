Giorgia Fumo al Sanfra di Perugia

“Out of Office”, uno spettacolo sulle sfide e le assurdità della vita da ufficio

La dirompente ironia di Giorgia Fumo sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia: sabato 24 gennaio alle 21, nell’ambito della stagione Sanfra, ad andare in scena sarà “Out of office”, un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni.

Con il suo stile tagliente e ironico, la Fumo usa i suoi tredici anni in ufficio per raccontare un mondo del lavoro fatto di presentazioni PowerPoint e burnout, fogli Excel e figure che si vantano di “lavorare con le persone”, storie strappalacrime su LinkedIn e risse per l’aria condizionata.

“Out Of Office” è più di una semplice performance comica: è un ritratto vivace e autentico di un microcosmo in cui, volenti o nolenti, trascorriamo gran parte delle nostre giornate mescolando aspettative, frustrazioni e limiti. Con il suo umorismo acuto, l’artista ricorda al pubblico che, anche tra una call e l’altra in cui dare il peggio di sé, c’è sempre spazio per una risata e una riflessione.

Bio – Giorgia Fumo è una comica, scrittrice e ingegnera italiana. Dopo aver lavorato per anni nella Market Intelligence ha fatto il grande salto lasciando l’ufficio per diventare una comica professionista. Con il suo primo show “Vita Bassa” ha vinto il Premio per la satira politica Forte dei Marmi e il Premio Antani nel 2024, e ha collezionato sold out in tutta Italia con un tour durato due anni. È stata l’unica italiana in semifinale ai Funny Women Awards (UK) nel 2021, e finalista a Italia’s Got Talent nel 2022, è stata ospite di Alessandro Cattelan a “Stasera c’è Cattelan” su Raidue e ha portato a Le Iene un suo monologo sugli haters. Sul web anima una nutrita community di appassionati e ha una seguita newsletter su Substack, Vola Mio Mini Pippony. Il suo primo libro “Ingegneria della Vita Adulta” è edito da Harper Collins (2024).

