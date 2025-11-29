Ginecologia estetica e funzionale: oltre cento specialisti a Perugia per il corso di alta formazione

Due giorni di aggiornamento teorico-pratico con interventi chirurgici in diretta streaming dall’Azienda Ospedaliera

Perugia, 29 novembre 2025 – Ha preso il via ieri all’Azienda Ospedaliera di Perugia il Corso teorico-pratico di ginecologia estetica e funzionale, che fino al 29 novembre vedrà confrontarsi oltre cento ginecologi provenienti da tutta Italia sulle più innovative tecniche di trattamento dei cambiamenti estetici e funzionali del tratto urogenitale femminile.

L’evento, organizzato dalla Clinica Ostetrico-Ginecologica diretta dal prof. Sandro Gerli, si avvale della responsabilità scientifica della dottoressa Gabriela Baiocchi e del dottor Claudio Catalisano, chirurghi ginecologi di comprovata esperienza nel settore.

Il corso risponde all’esigenza di formare gli specialisti sulla gestione dei cambiamenti che interessano il tratto urogenitale durante tutta la vita della donna, dalla storia ostetrica alla menopausa, fino ai processi di invecchiamento. Grazie alle nuove conoscenze sulla fisiopatologia dell’aging e alle innovazioni chirurgiche, mediche e tecnologiche oggi disponibili, è possibile ridurre significativamente gli effetti morfologici e funzionali legati a questi cambiamenti.

Un focus particolare sarà dedicato alla medicina rigenerativa e alle sue applicazioni in ginecologia, con particolare attenzione alla cura delle patologie del pavimento pelvico, del perineo e dell’atrofia vulvo-vaginale. Si tratta di condizioni che interessano una larga parte delle pazienti in post-menopausa, per le quali i nuovi trattamenti offrono notevoli benefici in termini di salute e qualità di vita.

“L’esclusività del servizio fornito dalla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – spiega il prof. Sandro Gerli – rappresenta un punto di riferimento non solo per le pazienti umbre, ma anche per quelle provenienti da altre regioni. La medicina rigenerativa e le sue applicazioni in ginecologia, nel caso di patologie dell’apparato urogenitale possono essere erogate dal Sistema Sanitario Nazionale e quindi erogate da strutture sanitarie pubbliche come il nostro ospedale”.

Momento culminante del corso sarà la diretta streaming dalla sala operatoria del Santa Maria della Misericordia, dove la dottoressa Gabriela Baiocchi, insieme ad altri chirurghi italiani e stranieri, eseguirà alcuni interventi chirurgici innovativi mini-invasivi per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile e delle patologie vulvari, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa di altissimo valore pratico.

“La presenza di oltre cento specialisti provenienti da tutta Italia testimonia l’eccellenza raggiunta dalla nostra Clinica Ostetrico-Ginecologica in un settore altamente specializzato – dichiara Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. – Siamo orgogliosi di poter offrire alle nostre pazienti trattamenti all’avanguardia nel campo della medicina rigenerativa, coniugando ricerca scientifica, innovazione tecnologica e accessibilità attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Questo corso rappresenta inoltre un’importante occasione di crescita professionale e di scambio scientifico che arricchisce l’intera comunità medica”.

“L’Umbria si conferma regione di riferimento nel campo della sanità e della formazione medica specialistica – sottolinea la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – “Iniziative formative come questa dimostrano la capacità della nostra Università e delle nostre strutture sanitarie di attrarre professionisti da tutto il territorio nazionale e di porsi come punto di riferimento per l’alta formazione specialistica. Il corso di ginecologia estetica e funzionale presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita delle donne e sulla valorizzazione delle competenze del nostro personale sanitario”.