Giardini Spa e Nuovo Molino di Assisi: nasce un polo mangimistico con forti radici in Umbria

Cristian Giardini: “Possiamo far così parte di una realtà leader in tutto il Centro-Sud Italia”

Assisi (PG), 27 gennaio 2026 – Giardini Spa annuncia il closing dell’operazione che ha portato Nuovo Molino di Assisi Srl ad acquisire una partecipazione di maggioranza nella società, dando vita a un progetto industriale che rafforza il ruolo dell’Umbria nel settore mangimistico nazionale.

L’operazione unisce due realtà profondamente legate al territorio, accomunate dall’attenzione alla qualità produttiva, al servizio agli allevatori e alla valorizzazione della filiera agro-zootecnica locale. Il nuovo assetto societario consentirà di rafforzare la capacità produttiva, migliorare l’efficienza degli impianti e ampliare l’offerta di mangimi e soluzioni nutrizionali.

L’integrazione permetterà inoltre di preservare e valorizzare il radicamento territoriale, sostenendo l’occupazione e favorendo nuovi investimenti industriali in Umbria, con positive ricadute per l’economia locale e per l’intera filiera agroalimentare.

“Questa nuova sinergia permetterà a Giardini Spa di migliorare i risultati ed efficientare i processi e far parte di un grande gruppo” ha dichiarato Cristian Giardini, Presidente del Cda di Giardini Spa. “Grazie a Luciano e Marco Grigi potremo dare all’Umbria la possibilità di creare il polo mangimistico più grande del Centro-Sud Italia”.

L’intero processo di strutturazione e perfezionamento dell’operazione è stato curato da Noverim Società Benefit, advisory con sede a Milano, per Giardini Spa, e dal dottor Giacomo Verbena – Studio Verbena Associazione Professionale – e dall’avvocato Andrea Ponti per Nuovo Molino di Assisi Srl, i quali hanno affiancato la parte acquirente negli aspetti finanziari, legali e contrattuali dell’operazione.

Il closing segna l’inizio di una nuova fase di crescita e sviluppo, orientata a rafforzare la presenza industriale sul territorio e a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a qualità, sostenibilità ed efficienza produttiva.

Giardini Spa è una realtà storica attiva nel settore dei mangimi per l’alimentazione animale, con un forte radicamento nel territorio umbro con sedi produttive a Castiglione del Lago. L’azienda si distingue per l’attenzione alla qualità delle materie prime, alla sicurezza alimentare e all’innovazione dei processi produttivi, servendo allevatori e operatori della filiera agro-zootecnica con soluzioni affidabili e personalizzate.