Giano: inaugurata nuova area polivalente a Montecchio

E’ stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova area polivalente realizzata dall’amministrazione comunale nella frazione di Montecchio. Il sito, da tempo in disuso, è stato recuperato grazie a un investimento di oltre 620 mila euro, a valere su fondi Psr e di bilancio comunale, nell’ambito di un progetto finanziato in sinergia con il Comune di Gualdo Cattaneo. L’evento, che si è svolto in occasione della tradizionale celebrazione di San Rocco, nell’ambito della rassegna “Giano d’Estate”, è stato aperto dall’esibizione della banda musicale “Santa Cecilia”, cui sono seguiti gli interventi dell’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito, del sindaco Manuel Petruccioli, la benedizione della struttura, il taglio del nastro, per concludere con un rinfresco offerto dall’Università Agraria di Montecchio, in collaborazione con la pro loco.

“Abbiamo riqualificato un luogo che da anni non aveva una destinazione, acquistando al contempo biciclette elettriche e l’area dove si trovano gli scavi della villa romana di Rufione”, hanno ricordato Barbarito e Petruccioli nei loro interventi. “Questa nuova struttura sarà strategica per la comunità locale e consentirà di avere uno spazio aperto attrezzato per un’ampia tipologia di eventi”, hanno rimarcato.