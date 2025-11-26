Giano dell’Umbria, al via la messa in sicurezza di un tratto della S.P. 452

Dal 27 novembre al 12 dicembre interruzione temporanea al traffico per sistemazione frana

Disposta da parte della Provincia di Perugia l’interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 452 Giano Umbria 2° dal Km. 2+ 000 al Km. 2 + 100.

Da domani, 27 novembre, e fino al 12 dicembre, rimarrà totalmente chiusa al traffico una porzione di SP 452, in località Sant’Andrea, per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione di un movimento franoso.

L’area in oggetto è interessata da un fenomeno di dissesto idrogeologico e movimento franoso che ha causato, nel tempo, deformazioni e avvallamenti localizzati della sede stradale.

L’intervento che verrà eseguito ha come obiettivo il ripristino strutturale del tratto stradale, agendo in modo più incisivo rispetto alle manutenzioni pregresse.

Le lavorazioni previste consistono nelle seguenti fasi operative: rimozione dello strato di bitume esistente, ripristino e consolidamento della fondazione stradale, ricostruzione della fondazione e nuova bitumatura.

La messa in sicurezza di questo tratto stradale comporterà una spesa di 67.000 euro.

La durata stimata dei lavori è di 7–10 giorni. Per tutto il periodo il tratto, come detto, rimarrà chiuso al traffico e, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Giano dell’Umbria, sarà istituita e segnalata una viabilità alternativa.