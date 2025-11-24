Gherlinda Wedding, l’evento dedicato agli sposi è un successo a Corciano

Centinaia di persone per la tredicesima edizione, soprattutto coppie che stanno programmando il loro matrimonio

Si è chiuso con successo Gherlinda Wedding, con centinaia di persone che hanno preso parte alla tredicesima edizione dell’evento dedicato agli sposi e diventato ormai un punto di riferimento per l’Umbria e non solo, grazie alla partecipazione di professionisti, creativi e aziende pronti a dare consigli e accompagnare le coppie nel percorso verso il loro giorno più importante. Due giornate, al centro d’intrattenimento Gherlinda di Corciano, dove si è potuto toccare con mano proposte, tendenze e servizi, mentre in galleria hanno sfilato, tra gli altri, gli abiti proposti da due realtà di grande prestigio, Fantasy Sposi ed Atelier Nozze: la prima, punto di riferimento a Città di Castello, si distingue per l’ampia varietà di modelli, stili e collezioni, combinando creatività e tecnica sartoriale; la seconda, con sede a Orvieto, forte di una lunga storia familiare, negli anni ha saputo consolidare una vera e propria cultura della sartoria, accompagnando i futuri sposi passo dopo passo.

Al Gherlinda Wedding 2025, poi, una selezione di espositori specializzati, fotografi, agenzie viaggi, wedding planner, location, servizi personalizzati e una scenografica esposizione di auto storiche dedicate al mondo della cerimonia; inoltre, live show di make-up e acconciatura accanto a momenti dimostrativi aperti al pubblico, realizzati da professionisti del settore, veri e propri set per shooting fotografici allestiti lungo la galleria per offrire alle coppie un’occasione unica per vedere in azione i dettagli e le proposte degli espositori.