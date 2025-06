Gestione Liceo Alessi: inviata lettera al Ministro Valditara

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha inviato oggi una lettera ufficiale al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, condivisa e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, per segnalare una situazione di forte criticità nella gestione del Liceo Scientifico Statale “Galeazzo Alessi” di Perugia.

Nella lettera si evidenziano molteplici disservizi che hanno caratterizzato l’intero anno scolastico 2024/2025, tra cui problemi organizzativi legati agli esami per le certificazioni Cambridge, ai viaggi d’istruzione.

L’ultimo caso riguarda la mancata autorizzazione da parte della dirigente scolastica, professoressa Laura Carmen Paladino, dell’attività intitolata “Il corpo parla”, programmata per il 5 giugno presso il Pala Barton, struttura comunale concessa gratuitamente, impedendo, di fatto, lo svolgimento dell’iniziativa.

Il malcontento diffuso tra alunni, genitori e docenti ha portato, nei giorni scorsi, all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto di una mozione di sfiducia nei confronti della dirigente, con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

“Insieme all’intero Consiglio comunale, abbiamo deciso di agire in modo unitario – sottolinea Ferdinandi – perché non possiamo rimanere in silenzio davanti alla frustrazione di ragazze e ragazzi che chiedono solo di poter vivere la scuola come luogo di crescita, partecipazione e libertà. La scuola pubblica deve essere un ambiente accogliente, dinamico, che stimoli autonomia, responsabilità e dialogo”.