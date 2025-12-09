Genitori si cresce. Il filosofo femminista, Lorenzo Gasparrini giovedì 11 dicembre “Ai Loggi” di Ponte San Giovanni

Giovedì 11 dicembre, alle 19.15, Lorenzo Gasparrini presenta nel nuovo spazio “Ai Loggi” – a Ponte San Giovanni, in strada dei Loggi, 16 – il suo libro Genitori si cresce. Progettare un mondo di persone unite e libere (Einaudi edizioni), in dialogo con Chiara Corica di Densa cooperativa sociale. L’incontro è promosso in collaborazione con la libreria POPUP e lo Spazio L’OGGI.

Il libro di Gasparrini – filosofo femminista, divulgatore e formatore – non è un manuale per diventare buoni genitori: nessun addestramento ci prepara davvero ad allevare un essere umano. Però è un percorso da fare insieme per svelare e smontare il retaggio di una società che coltiva squilibri e divisioni, per diventarne consapevoli e trasmettere consapevolezza. Diventare genitori è un’opportunità per prendere coscienza degli automatismi con cui assecondiamo pregiudizi e stereotipi di genere che inquinano le nostre relazioni, per fornire agli uomini e alle donne di domani gli strumenti per riconoscerli, instillare in loro anticorpi e infondere il rispetto delle differenze e la cura delle libertà.

La genitorialità è cambiata piú velocemente dei genitori: il proliferare delle libertà, per i nostri figli e le nostre figlie, di definire la propria identità di genere ci impone l’urgenza, che è un’opportunità, di mettere a fuoco gli stereotipi in cui siamo immersi e che corriamo il forte rischio di continuare ad alimentare. I rapporti di potere che polarizzano e dividono maschilità e femminilità – forza contro sensibilità, virilità contro delicatezza, maschiaccio contro femminuccia – iniziano ad agire fin dalla nascita sui bambini e sulle bambine. Perché quei luoghi comuni che influenzano le nostre relazioni vincolano le scelte che facciamo come madri e come padri, il nostro linguaggio, i nostri gesti.

Gasparrini conduce seminari, workshop, laboratori ed è autore di numerosi saggi e articoli su riviste. Tra i suoi libri sui temi delle questioni di genere: NO. Del rifiuto, di come si subisce e di come si agisce e del suo essere un problema essenzialmente maschile (effequ 2019), Non sono sessista, ma… Il sessismo nel linguaggio contemporaneo (Tlon 2019), Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni (Settenove 2020), Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia (D editore 2023), I ragazzi possono essere femministi? (Settenove 2023), Filosofia: maschile singolare (Tlon 2024).