“Gemme giovani in movimento”: ad Assisi la giornata dedicata ai giovani volontari della Misericordia

(AKR) – ASSISI – Una bellissima giornata ad Assisi per le Misericordie dell’Umbria: domenica 8 giugno si è svolta la giornata regionale dedicata ai giovani volontari umbri denominata “Gemme GRG Giovani in Movimento”. L’importante giornata si inserisce nel quadro del progetto “Hope – Segno Misericordia e Solidarietà Rete MS” e Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. In apertura si è collegato il presidente nazionale della Confederazione Misericordie dott. Domenico Giani, il quale oltre ad i saluti istituzionali, ha ricordato l’importanza dei giovani nel volontariato e nelle Misericordie, ringraziando il Coordinamento Misericordie Umbria per il costante impegno dimostrato in ogni situazione. Prima dell’inizio delle attività, i saluti del Sindaco di Assisi Valter Stoppini e del Presidente del CFR Coordinatore regionale Misericordie Umbria Ivo Massinelli.

«Domenica ad Assisi – ha spiegato Ivo Massinelli – sono iniziate le attività previste con grande partecipazione dei nostri giovani ragazze e ragazzi: la cosa riempie di soddisfazione tutto il movimento. In chiusura, i graditissimi saluti della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che ha concluso l’importante giornata. Un particolare ringraziamento a tutti i giovani che hanno animato la giornata, allo staff nazionale per la preziosa collaborazione, un sentito grazie a tutte le autorità che ci hanno onorato con la presenza e gli interventi. Un grazie al nostro Presidente di Confederazione Nazionale. La giornata regionale dei giovani, promossa dalla nostra confederazione nazionale e rete misericordie solidarietà, è stata fortemente voluta in Umbria dalle varie Misericordie: una giornata importante per scambio di socialità e di idee fra i giovani volontari». Massinelli ha rivolto un particolare ringraziamento alla Misericordia di Assisi ed al suo governatore rappresentante Gianluca Timi, per la preziosa e fraterna ospitalità.

Lo stesso Ivo Massinelli, che è anche presidente della Misericordia Castiglione del Lago, aveva partecipato il giorno precedente alla cerimonia ufficiale per il progetto “Muoversi & non solo” con la consegna di una nuova Panda 5 posti per aiutare le famiglie ad aumentare la fruizione dei servizi sociali e sanitari a favore di un territorio vasto come quello del Trasimeno dove molte persone si devono spostare negli ospedali di tutta l’Umbria per svolgere visite e terapie fondamentali per la loro salute.