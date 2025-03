Gardensia compie 20 anni: in provincia di Terni il fine settimana è dedicato alla ricerca sulla sclerosi multipla

Il 7, 8 e 9 marzo, per la Giornata internazionale della donna, Aism celebra 20 anni di impegno per le donne e la ricerca sulla sclerosi multipla

Nelle postazioni sparse in provincia di Terni, è possibile acquistare due fiori, gardenia e ortensia, come simbolo del legame tra donne e sclerosi multipla

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro ciascuna, contattando la sezione provinciale Aism di Terni al numero 366 6558867 o consultando l’elenco delle piazze su http://www.aism.it/gardensia.

A Terni, al Cospea Village, e nella chiesa di Campomaggiore, i volontari saranno presenti sabato 8 marzo alle 18 e domenica 9 marzo dalle 9.

A Narni Scalo Vivi Energia appuntamento venerdì 7 marzo dalle 9 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.45.

A San Gemini, in piazza San Francesco, e all’ospedale di Orvieto, sabato 8 marzo dalle ore 9 in poi.

“In Umbria le persone con SM sono oltre 2000. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva – dice Annita Rondoni, la referente della sezione provinciale Aism di Terni.

Grazie a tutti i volontari per il loro personale aiuto in questi giorni, grazie di cuore per il vostro tempo, la passione e l’energia. grazie a tutte le persone che acquisteranno i nostri fiori piante di gardenia e di ortensia che simboleggiano cura e futuro: senza di voi i nostri fiori non sboccerebbero in ricerca e servizi”.